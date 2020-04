"Legile puterii". Ministrul Muncii: cum se modifică legea concediilor pentru părinți

"Legea nu a fost gandita pentru aceasta perioada. E o lege care se referea la situatia in care parintele trebuie sa ramana acasa cand cursurile sunt suspendate. Voi avea grija ca, pana la momentul intrarii in vacanta (vacanta de Paste, n.r.), sa avem reglementarea necesara in lege care sa permita unui parinte sa ramana acasa pentru ingrijirea copilului", a declarat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, in emisiunea "Legile puterii", la Realitatea PLUS.

