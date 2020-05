„Legile puterii”. Marcel Vela: Declarațiile despre termometre, strict electorale. Să nu uităm că 2020 este un an electoral

„Nu trebuie să uităm ca 2020 e an electoral. Ghinionul noastru e ca pandemia, acest virus care a facut multe victime la nivel mondial, toata aceasta perioada de gestionare mai altfel comparativ cu alte situatii (...), toate s-au suprapus pe o perioada de pre-camapanie electorala. Fiecare dintre politicieni gasesc diferite forme sa se faca cunoscuti, prin gesturi, metode, nu stiu, se duc sa imbratiseze pe cineva bolnav ca sa arate sacrificiul si sa fie o dezbatere publica pe evenimentul respectiv, lucruri care creeaza notorietate. Este abordabil din punct de vedere al strategiei electorale, dar de neinteles din punctul de vedere al responsabilitatii publice, indiferent unde lucrezi, ce functie ai”, a declarat Marcel Vela, la „Legile puterii”.

Despre declarațiile recente ale deputatului PSD Cătălin Rădulescu legate de furtul datelor in cazul termoscanarii, ministrul Marcel Vela spune că „sunt cu iz electoral, pentru că științific nu cred ca un parlamentar care de exemplu foloseste un telefon simplu, care se deschide pe amprenta faciala sau digitala este mai lejer si nu fura date personale, detalii fiziologice si digitale. Telefoanele le avem cu totii, pe strada, in Parlament, oriunde. Când Graham Bell a inventat telefonul s-a gandit la o comunicare la distanta printr-un fir”.

„Faptul ca un termometru care percepe doar temperatura corpului poate fura date personale sau sa citeasca in buletin CNP, desi masoara in zona frontala temperatura, sunt, dupa parerea mea, doar pozitii pe care le consider strict electorale pentru a se mai castiga cateva puncte într-o activitate politico-tactica pre-electorala preponderent in partidele din Opozitie (...) pentru a-și crea adepți , sustinatori, pentru a poza in aparatorii drepturilor omului. Nu doresc sa le pun o eticheta sau sa-i cataloghez”, a mai punctat ministrul de Interne, luni seară, la „Legile puterii”.

Marcel Vela consideră că PNL a gestionat bine guvernarea până acum, în timpul epidemiei de coronavirus, dovadă fiind creșterea în sondaje dar și mesajele venite din Opoziție împotriva lor, a liberalilor.

„PNL a dovedit ca e un partid responsabil, cand am acceptat guvernarea am fost constienti ca nu e usor. Ma refer la octombrie 2019, la situatia economica, tot ce era legat de evolutia economiei nationala si de perceptia posibilei crize in 2020, an electoral. Am avut acest curaj pentru ca punem inaintea interesului nostru politic interesul national, stiindu-se ca un act de guvernare poate duce la o descrestere a simpatiilor politice, o descrestere in sondaje, dar am dorit sa aratam oamenilro ca suntem responsabili. Dovada ca PNL a intregistrat cresteri in masuratorile sociale, in sondajele de pana in prezent in randul opiniei publice.

Dezamagirea celor care sperau in toamna la un esec al guvernarii noastre, dupa ce au vazut ca am gestionat starea de urgenta intr-un mod care a dus la salvarea unor vieti, pentru ca daca nu am fi aplicat masuri, daca nu am fi fost uniti, daca nu am fi decis ca pentru binele populatiei trebuie sa aplicam unele masuri, venind in sprijinul binelui public si a lsanatatii publice, noi sa facem tot ce trebuie facut ca sa fim alaturi de compatriotii nostri.

Aceasta perspectiva pozitiva prin care am crecut in aprecierile opiniei publice probabil a generat, in randul unor politicieni din Opozitie, al unor oameni care doresc acum sa castige capital electoral, unele decizii care trec dincolo de normalitate, dincolo de o analiza stiintifica, tehnica, de logica elementara”, a mai spus, luni seară, Marcel Vela, la „Legile puterii”.