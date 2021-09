„Această discuție o reluăm, am mai avut-o, dar m-aș fi așteptat ca DNA să acționeze ca fulgerul. Cîțu are comportament de infractor. Vorbim de miliarde de euro, din PNRR, care vor fi împărțiți tot de Cîțu. Acest individ are pe mână finanțele țării. Am tras un semnal de alarmă cu mult înainte de a lua atitudine USRPLUS. Dragnea e mic copil pa lângă Cîțu. Am cerut bani pentru centrele de vaccinare. În timp ce spărgea milioane de euro pe vaccinuri, nu plătea oamenii care vaccinau. El spune că a coordonat campania de vacccinare, dar nu plătea medicii. De ce n-am cumpărat teste, măcar de un sfert din banii de vaccinuri. Medicamentul pentru tratarea cancerului, Desanoid, a fost scos de pe piață pe motiv că e scump. Au murit oamenii de cancer pentru că nu aveau medicația. Azi am fost informat că sunt milioane de euro lipsă pentru programe de tratament împotriva cancerului. Cîțu e un criminal”, spune Emanuel Ungureanu.

Aproape că mă cațăr pe gardul guvernului să țip. Cine ia banii de la cancer e un criminal. Acest comportament l-am văzut și la Iohannis. Vă aduc aminte că după incendiul de la Balș s-a dus la schi. Președintele e complet rupt de popor, nu are personalitate, nu are caracter. Când ministrul de Finanțe spune despre premier că face abuz de cheltuieli, atunci este grav.