„Nu am știut că au fost cei de la AUR acolo. Nu știu de ce amintim mereu de ei. Suntem pe căi separate. Eu vineri am primit mesaje pe telefon să vin la Lupeni. La 7 seara eram la Craiova, am pus pe gps și am văzut că aveam de mers 2 ore și jumătate până acolo. Am vorbit cu domnul Dobre, care a insistat să mă duc la protest. Am vorbit și cu domnul Marin, reprezentantul celor care au coborât în subteran. Mi-a spus că sunt singura căreia îi pasă de oamenii săraci. Mi-a spus că s-a scandat numele meu.

Știți că telefoanele noastre sunt înregisrare și după au început să sune. Mi-au spus să nu mă duc acolo că voi fi bătută. Mi-am dus copilul la Vâlcea, unde stă soacra mea. Au insistat că doar eu pot să-i ajut. Dacă s-a tot sunat încontinuu, m-am urcat în mașină împreună cu soțul meu și m-am dus acolo. Am înțeles că domnul prim-ministru a spus seara că protestul a luat sfârșit. Ei și-au dat seama că vor să deturneze atenția de la protest.

Domnul Dobre, care e reprezentantul pensionarilor mineri, m-a dus la mină. Nu m-a întâmpinat nimeni decât minerii. Eu am vrut să vorbesc cu oamenii din subteran. Să stai la 350 m adâncime.. e inuman. Stau cu șobolanii lângă ei. Nu m-au lăsat să intru în mină. Cererea mea este depusă, trebuie să urmeze niște aprobări. Deși, atenție, domnul prefect a intrat.

A contat enorm prezența mea acolo. A fost unul dintre motivele pentru care la Biucurești au început negocierile”, a spus Diana Șoșoacă la Realitatea PLUS.

Referitor la asocierea cu mai mulți reprezentanți ai PSD prezenți la protest, senatorul a spus: „Acolo au venit și cei de la PSD ulterior. Este prima dată când l-am văzut pe domnul Răzmeriță. Nu i-am cunoscut personal până la acea întâlnire”.