„Legile puterii”. Claudiu Bleonț, despre decizia CCR: Când cineva cade pe stradă, trebuie salvat, nu stai să te gândești la norme

„Am remarcat că această Curte (Constituțională - n.red.) a facut o ruptura intre spiritul legii si litera legii. Litera legii trebuia pusa la punct. Dar exista momentul pe care l- am trait cu totii: cineva e cazut pe strada si trebuie salvat. Nu incepem si ne gandim la norme, în primul rând trebuie să mă concentrez să fac acest gest de a-l salva. Cred ca s-a temporizat voit. Această temporizare a facut ca cei oscilanti, neconvinsi, cei care nu sunt siguri, usor manipulabili sa iasa, sa socializeze, sa nu mai respecte.

În momentul ăsta e grav. România, Guvernul Orban și spiritul civic pe care-l am a făcut ca, in prima parte a meciului, România să nu fie in situatia Spaniei sau Italiei.

Acum trebuie revenit si acceptat și responsabilizat de noi ca momentu lasta nu poate fi depasit decat respectand litera legii.(...) Am prieteni actori, in Berlin, germani, care s-au imbolnavit, el 35 de ani, ea de 33 de ani, si sunt devastati de urmarile bolii produse în ei”, a declarat Claudiu Bleonț, la „Legile puterii”, de la Realitatea PLUS.

Actorul Claudiu Bleonț candidează la alegerile locale din acest an, la primaria Beliș, o comună din județul Cluj, din partea PNL.