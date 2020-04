„Legile puterii”. Ce reguli respectă ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, pentru a evita infectarea cu coronavirus

„Era o zonă carantinată (Suceava - n.red.), am respectat zona ca si fiind carantinata. De la aeroport mi-am luat combinezon, mi-am luat ochelari, mi-am luat mască, totul a fost izolat. Am mers, am vizitat, deși lumea era foarte relaxată în Suceava. Am făcut toate sedintele de lucru, toate evaluarile, am mers prin toate sectoarele.

Am revenit la aeroport. În acelasi container m-am dezechipat, s-a facut o nebulizare. Am venit la Bucuresti, am repetat acea nebulizare, am schimbat hainele, mi-am facut baie, toaleta, am respectat toate conditiile. Nu stiai ce poate fi acolo. Si atunci am respectat efectiv niste indicatii pe care, la un moment dat, tot eu le dadeam”, a descris Nelu Tătaru.

Ministrul a fost joi dimineață în focarul de la Suceava pentru a instala si noua conducere militară la Spitalul Judetean după ce managerul interimar a demisionat.

„Am stat aproape 14 zile in izolare, desi n-am avut acel contact direct, si cu persoana din Parlament (senatorul liberal V. Chițac, care a fost confirmat cu COVID-19 la inceputul lunii martie - n.red.), și cu persoana din Ministerul Sănătății , dar am stat pentru ca trebuia sa respect niste reguli. Si tocmai eu eram cel care propovaduia de multe saptamani aceste reguli a trebuit sa fiu si un exemplu”, a explicat Nelu Tătaru, la „Legile puterii”, de la Realitatea PLUS.