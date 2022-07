Alături de Kiss, un alt nume important din istoria muzicii rock își va lua la revedere de la publicul român pe 16 iulie 2022 și este vorba despre WHITESNAKE, care își va încheia cariera live după o activitate de 44 de ani. The Farewell Tour va fi ultima reprezentație pentru David Coverdale.

Pe lângă show-urile Kiss și Whitesnake, Rock The City vă propune o întâlnire și cu una dintre cele mai apreciate formații germane ale momentului, POWERWOLF.

Kiss și-a început activitatea în 1973 la New York, fiind considerat la scurt timp printre cele mai spectaculoase formații rock și, în același timp, trupa care a revoluționat conceptul de evenimente rock live. Turneul "End Of The Road" va fi ultimul din istoria de 49 de ani a legendarei trupe americane.