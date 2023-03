Într-o casă mică de lemn, veche de aproape 100 de ani și fără apă curentă. Așa trăiește zi de zi o familie cu doi copii dintr-un sat din județul Vaslui. Fetița familiei, care merge la școală, are visuri mari. Își dorește să ajungă medic, însă își face temele în patul părinților pentru că nu are un birou. Oamenii au trăit până acum un an și fără curent electric.