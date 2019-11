Lara Fabian, anunț important despre concertele din România

Concertul din data de 18 Noiembrie de la Sala Palatului se reprogramează pe data de 3 Februarie 2020 la Sala Palatului. Bilete deja achiziționate vor putea fi folosite pentru noua data. Pentru evenimentul din data de 19 Noiembrie locurile vor fi realocate în limita disponibilitatii pentru noua dată.

Cererile de returnare a biletelor trebuie făcute pana la data de 8 Decembrie.

Cei care doresc să își recupereze banii, se vor adresa către agențiile de la care au achiziționat biletele.

Invitațiile emise pentru concertele de pe 18 și 19 Noiembrie vor fi anulate, iar orgaizatorii vor emite altele cu puțin timp înainte de concert.

Lara Fabian a anunțat cu o zi înainte de primul concert pe care urma să îl susțină în Bucuresti faptul că a contactat o infecție. “Dear all, It is with the saddest heart that I have to cancel my shows this week.... I am right now totally incapable of standing on stage and have been signed off by the Doctor. I truly regret what is happening and realize that it will cause pain and trouble to Many of you... I deeply apologize for the inconvenience... I promise I will make it up to you. Sincerely… Lara” – a fost anunțul oficial pe care l-a făcut artista pe conturile ei de social media.