Lanțul de cafenele 5 to go, bilanț optimist pentru 2020. Octombrie, luna cu cea mai bună cifră de afaceri (P)

Rezultatele financiare sunt susținute de extinderea lanțului de cafenele 5 to go, care a reușit chiar și în acest context să deschidă noi locații, conform planului de dezvoltare pentru acest an. Astfel, din cele 100 de locații noi pentru a fi deschise în 2020, până la finalul lunii octombrie grupul 5 to go a reușit să ajungă la 85, dintre care 12 sunt în amenajare.

„Ne dorim ca trendul ascendent să nu se oprească aici și să putem susține ritmul de creștere al numărului de locații și cu performanțe financiare solide. Îmi păstrez optimismul care m-a caracterizat în toată această perioadă cu privire la obiectivul de 100 locații noi deschise anul acesta. Dacă îl vom îndeplini, ajungem la un total de 220 în întreaga țară, ceea ce aduce o dimensiune amplă fenomenului 5 to go. Din păcate, acest an a venit și cu părți mai puțin bune, 7 cafenele au fost închise temporar, 3 au fost relocate, iar altele 10 au fost închise definitiv. Dar asta nu ne oprește din a ne dezvolta, ba ne motivează să găsim noi soluții pentru succesul antreprenorilor din rețea”, a declarat Radu Savopol, co-fondator 5 to go.

Dezvoltarea 5 to go a continuat și la nivel de portofoliu, cu produse noi, create pentru a răspunde cerințelor consumatorilor. În această direcție, în luna noiembrie se va lansa un nou produs marca 5 to go, care vine să completeze perfect portofoliul actual.

„Ne-am dorit în această perioadă să fim cât mai aproape de clienții noștri, să continuăm să comunicăm cu ei, să le aducem alături de cafea și un zâmbet pe buze, pe cât posibil. Le-am ascultat preferințele și am învățat din feedback-ul lor, așa încât am venit cu noi idei de produse, pe care le-am și implementat. Mă refer aici la lansarea cafelei IBRIK by 5 to go, pungi de 100g și 250g, dar și a gamei de cafea de specialitate Fresh Roasted Coffee – Lucky Cats. Pe 16 noiembrie avem noi surprize, vom lansa un produs inovator, care credem că va câștiga rapid popularitate. Toate deciziile noastre de business din acest an au avut ca obiective comune sănătatea și siguranța clienților și a echipei. Pentru asta, în perioada următoare vom pune focus pe două produse bogate în vitamina D: sucul fresh de portocale și iaurtul cu cereale”, a continuat Radu Savopol.

Din dorința de a extinde cât mai mult brandul și de a face cunoscut conceptul Pro Unit, grupul 5 to go a implementat în ultimele luni un parteneriat pe o perioadă de 3 luni cu Unilever, o colaborare care s-a materializat în 20 de puncte de vânzare dezvoltate de Betty Ice.

Pro Unit este un serviciu pe care 5 to go îl oferă unui business deja existent, care își poate completa gama de produse cu cele marca 5 to go. Din targetul acestui an, de 100 de noi locații, 20 sunt în regim Pro Unit.

Despre 5 to go

5 to go a luat naștere în 2015, iar în prezent a depășit pragul de 200 de locații și este cel mai mare lanț de cafenele din Europa de Est, dar și cea mai accesată franciză din România. Radu Savopol și Lucian Bădilă sunt fondatorii 5 to go, cei care au adus pe piața HoReCa din România conceptul inovator de preț unic pentru toate produsele comercializate. Sub sloganul „Smile, there’s coffee!”, lanțul de cafenele oferă consumatorilor un spațiu cald și prietenos, unde cafeaua este actorul principal. Cafeaua folosită este una cu o aromă intensă, corpolentă, cremoasă, ce se constituie într-un amestec unic, creat special pentru lanțul de cafenele 5 to go. Pentru că cifra 5 reprezintă elementul de structură a brandului, echipa 5 to go oferă clienților 5 motive principale să revină în una dintre cafenelele din grup: gustul, profesionalismul, rapiditatea, diversitatea și stilul de viață.