Cuplul prezidențial a explorat Parcul Național Nairobi, unde președintele a fost însoțit de secretarul de Cabinet al Ministerului Turismului și Faunei Sălbatice din Kenya. Deși miercuri nu a avut programate activități oficiale, Klaus Iohannis are planificată o vizită la Uthiru Girls High School din Nairobi pentru ziua de vineri.

Pe parcursul vizitei sale în Kenya, președintele Iohannis a avut o întâlnire de lucru la Biroul Națiunilor Unite de la Nairobi (UNON), discutând despre multilateralism și dezvoltare durabilă. De asemenea, s-a întâlnit cu reprezentanții Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pentru a discuta probleme de mediu în care România dorește să se implice activ.

Înainte de aceste evenimente, președintele a fost primit cu onoruri militare de președintele Kenyei, William Ruto, la State House Nairobi.

