Klaus Iohannis: "Trebuie să avem mai multe testări COVID-19." Ce spune despre ministrul Sănătății

"Numarul de teste a fost pentru mine o preocupare importanta. S-a crescut foarte mult. Daca, la inceputul epidemiei, capacitatea a fost de zeci, s-a ajuns la sute si acum suntem aproape de 10.000 intr-o luna si jumatate. Ministrul Tataru s-a miscat foarte bine, a crescut foarte mult capacitatea de testare. Per milion de locuitori, avem un numar rezonabil de teste. Observ ca sunt multi care solicita testari in masa. In acelasi timp, avem comunicari de la OMS ca nu prea are rost sa facem testari in masa. Ele trebuie facute la cei care prezinta risc sau sunt suspecti de infectie. Totusi, am solicitat si sunt convins ca lucrurile vor merge in aceasta directie, sa avem un numar mai mare de testari pe zi", a spus Klaus Iohannis.

"Pe de alta parte, avem la momentul acesta doua feluri de teste: unul rapid, care nu e foarte sigur, si cel molecular, profund, care nu se face pe loc. Speram ca industria de resort sa dezvolte chituri de testare sau autotestare. Numarul de testari pe zi va creste", a mai spus Iohannis.