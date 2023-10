"România condamnă cu fermitate atacurile cu rachete din această dimineață împotriva Israelului. Suntem în deplină solidaritate cu Israelul în aceste momente teribile. Gândurile noastre sunt la familiile victimelor și la cei care sunt sub atac", a transmis președintele Klaus Iohannis într-un mesaj postat pe rețeaua X, fostă Twitter.

Romania 🇷🇴 strongly condemns this morning rocket attacks against Israel. We stand in full solidarity with Israel 🇮🇱 in these terrible moments. Our thoughts are with the families of victims and with those who are under fire.