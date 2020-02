Klaus Iohannis: "Îl desemnez pe Ludovic Orban să formeze un nou guvern" VIDEO

Redăm pe realitatea.net cele mai importante afirmații făcute de șeful statului în urmă cu puțin timp:

"Avem un PSD care se opune schimbarilor. Deci, un guvern care vrea sa miste lucrurile, pe de alta parte un PSD care doreste sa opreasca lucrurile", a spus Klaus Iohannis.

Apoi a continuat: "PNL a dorit sa aduca imbunatatiri legislatiei electorale, a vrut sa reintroduca alegerea primarilor in doua tururi. PSD nu a dorit, a depus motiune, iar motiunea a trecut".

"Solutia corecta in aceasta situatie este intoarcerea la electorat. Mai simplu spus, inseamna alegeri anticipate. Alegerile anticipate sunt prima mea optiune. Am prezentat partidelor aceasta optiune. Unii au fost de parere ca este bine, altii au fost de parere ca trebuie sa se consulte in partid. Este normal si pot sa inteleg ca este nevoie de discutii interne inainte de a se lua o decizie.

Dar, pana atunci, putem face urmatorul pas. Pasul concret este desemnarea unei persoane insarcinate cu formarea unui nou guvern. Asadar, dupa ce m-am consultat cu toate partidele, il desemnez pe domnul Ludovic Orban sa formeze un nou guvern", a mai spus Klaus Iohannis.

Știrea inițială

Președintele Klaus Iohannis va susține la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, o declarație de presă după consultările cu partidele parlamentare pe tema desemnării unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru.

Klaus Iohannis va anunța, la ora 18:00, numele noului premier. Realitatea Plus și realitatea.net vor transmite LIVE discursul șefului statului.

Ludovic Orban, Remus Pricopie şi Dacian Cioloş. Acestea sunt cele trei propuneri de premier pe care le-a primit Klaus Iohannis, după consultările cu reprezentanții partidelor parlamentare de la Palatul Cotroceni, care au avut loc cu începere de la ora 12:00.