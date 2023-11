"Beneficiem prin PNRR de 6 miliarde de euro pentru obiectivele aferente transformării digitale, la care se adaugă finanţări specifice prin diferite programe operaţionale şi comunitare, bazate pe alocări bugetare naţionale şi investiţii private. Există, aşadar, resurse consistente, însă o schimbare reală de sistem necesită o viziune integrată, armonizată, privind digitalizarea economiei şi a sectorului public ca întreg, nu pe segmente. Însă dincolo de mijloace şi resurse, avem nevoie de voinţă şi acţiuni pragmatice. Altfel, rămânem în acelaşi paradox în care stăm bine la infrastructura digitală, în timp ce utilizarea efectivă a noilor tehnologii rămâne la un nivel redus. De aceea, rezultatele unor iniţiative de succes, inclusiv în administraţia locală, trebuie mai bine promovate şi valorificate", a spus şeful statului, în mesajul său, care a fost prezentat de consilierul prezidenţial Cosmin Marinescu.



Klaus Iohannis a punctat că, din creşterea economică înregistrată în prima jumătate a acestui an, aproape un sfert reprezintă contribuţia sectorului IT&C, iar soldul comercial extern cu servicii de profil indică un excedent de circa 3,5 miliarde de euro. În opinia sa, aceste rezultate pozitive, alături de asumarea unor iniţiative ample, concrete, de accelerare a digitalizării, reflectă potenţialul ţării noastre de a-şi ocupa locul cuvenit în această "lume nouă".

"Prin Declaraţia europeană privind drepturile şi principiile digitale pentru deceniul digital, adoptată la finalul anului trecut, ne-am angajat să realizăm, la nivelul Uniunii Europene, o transformare digitală incluzivă, echitabilă şi durabilă, în care cetăţenii să ocupe locul central. Eforturile şi acţiunile statelor membre răspund acum acestor obiective comune privind competenţele profesionale, afacerile, administraţia şi infrastructura de profil. România urmează modelul european de transformare digitală. Ne dorim ca fiecare român, oriunde s-ar afla în ţară, să aibă acces facil şi de calitate la internet, servicii digitale şi telecomunicaţii. Este primul pas pe calea unei transformări digitale de succes şi, totodată, piatra de temelie a acesteia", a afirmat şeful statului.



Potrivit acestuia, conectivitatea este domeniul în care ţara noastră performează cel mai bine, 96% dintre gospodăriile româneşti beneficiază de acces la reţele, iar eforturile în ceea ce priveşte conectivitatea 5G au fost vizibil accentuate în ultimul an, deopotrivă în mediul public şi în cel privat.



Președintele României a precizat că, în contextul iniţiativelor europene, România are o contribuţie importantă în domenii precum microelectronică, tehnologia comunicaţiilor sau domeniul cuantic.



"Avem rezultate bune şi în ceea ce priveşte competenţele digitale specializate, inclusiv din perspectiva de gen, însă avem şi decalaje destul de mari la capitolul competenţe digitale de bază şi angajarea absolvenţilor de profil în companiile din ţară. Am convingerea că putem accelera recuperarea acestor decalaje prin politici adecvate, alături de măsuri dedicate atragerii specialiştilor. Primi paşi au fost deja făcuţi, cu rezultate concrete tot mai vizibile, însă este nevoie de mai mult, atât în sectorul public, cât şi în cel privat", a spus şeful statului, citat de Agerpres.

