Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, marţi, decretul de numire a Lenuţei Cobuz în calitate de membru în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi eliberarea din funcţia de procuror a lui Carmen-Simona Rusu, procuror şef al Biroului de urmărire penală din cadrul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, motivul fiind pensionarea.

Lenuța Cobuz are 59 de ani și este angajată a Administrației Prezidențiale, șef de Birou la Departamentul Legislativ. Potrivit declarației de avere, este și pensionară și a avut un venit total pe ultimul an de aproape 143.000 de lei. Are studii de drept la Universitatea București, dar și o școală militară și liceul sanitar, scrie G4Media.ro, citând CV-ul oficial din 2012. A lucrat ca ofițer de justiție în Ministerul Apărării până în 2005, apoi a trecut în rezervă și a intrat în mediul privat, pe post de consilier juridic.

De asemenea, preşedintele Klaus Iohannis a semnat marți și decretul privind eliberarea din funcţia de procuror a doamnei Carmen-Simona Rusu, procuror şef al Biroului de urmărire penală din cadrul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – pensionare, la data de 28 august 2022.

Carmen Rusu este procurorul-șef care a clasat în 2016 plângerea penală depusă de prințul Paltin Sturdza împotriva procurorului de caz Iulian Nica de la DNA Brașov, în dosarul retrocedărilor de păduri, în care au fost judecați Viorel Hrebenciuc și Paltin Gheorghe Sturdza. Cel din urmă l-a acuzat pe procurorul Nica de introducerea în dosar a unor stenograme SRI conținând cuvinte falsificate, potrivit juri.ro.