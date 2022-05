"E timpul să avem o hotărâre definitivă, ca să vedem cum evaluează justiția acel moment. A fost o tragedie imensă, familiile suferă pentru că pur și simplu justiția nu a dat un verdict. Deci îl așteptăm cu toții.

Privind sistemul sanitar, planuri s-au făcut, diferența este că acum avem PNRR, plan ce vine cu bani foarte mulți și chiar avem șansa să îmbunătățim situația din spitale. Am așteptări foarte mari de la guvern, cu toții avem. Chiar azi am vorbit ce proiecte a pregătit Spitalul Colentina, ce proiecte au pregătit alții (...). Daca folosim acești bani cu înțelepciune și nu doar pe hârtie, atunci situația spitaleor din România se va âmbunătăți", a afirmat șeful statului, răspunzând unei întrebări a jurnaliștilor.

După mai multe amânări, Curtea de Apel București va pronunţa, astăzi, sentinţa definitivă în dosarul „Colectiv”, în care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat în primă instanţă la 8 ani şi 6 luni de închisoare pentru abuz în serviciu.

Edilul de la Sectorul 5 a spus înainte de a primi soluția instanței că și-a dat cu mir și a spus o rugăciune. În plus, Piedone a spus că singurul regret pe care îl are este că nu a fost atât de ”ordinar și de jigodie”.

"Vreau să răspund pentru ce fac, nu pentru ce nu am făcut. Astăzi, justiția își va spune cuvântul. Și Dumnezeu. Eu am încredere în Dumnezeu și dacă l-a luminat pe judecător... nu ca pe cel de la fond, care ce avea? scheleți în dulap, steluțe? Am spus tatăl nostru și mi-am dat cu mir. Eu pedeapsa mi-am primit-o în acești ani. Aștept pronunțarea alături de familie. Prietenii sunt doar virtuali. Eu nu am prieteni, ei sunt doar pe interes", a afirmat Piedone.