Iohannis amenință cu sancțiuni drastice în criza COVID: Este OBLIGATORIU ca toată lumea să respecte normele pentru a stăpâni această boală!

„Suntem în această situație - 1.350 de pacienți, 35 de decese, un număr în creștere de persoane bolnave. Noi, eu, Guvernul, autoritățile responsabile suntem hotărâți să gestionăm această criză și această nouă formă de criză. Am avut ieri o discuție cu guvernanții, astazi am avut o discutie foarte aplicata cu ministrul Afacerilor Interne, cu doi secretar ei de stat care se ocupa de zona Poliției si de zona situațiilor de urgență și am convenit că este momentul să fim extrem de fermi, extrem de aplicați.

Dragi români, toate studiile sociologice arată că 90% dintre voi respectă normele, se conformează, poartă mască, păstrează distanța. Vă mulțumesc! Marea majoritate ați înțeles că avem nevoie de disciplină”, a declarat Klaus Iohannis.

Mesajul președintelui pentru cei care nu vor ține cont de aceste reguli, în grava criză sanitară în care este România în acest moment, a fost foarte direct:

„Cei care nu au înțeles vor fi amendați. Este obligatoriu ca toată lumea să respecte normele pentru ca noi toți să putem stăpâni această boală. Pentru ca noi toți să putem stăpâni această pandemie.

Eu, Guvernul, autoritățile știm ce avem de făcut. Internele știu ce au de făcut. Ministrul Sănătății, Ministerul Sănătății, știe ce are de făcut.

Departamentul pentru Situații de Urgență pregătește spitalele. Avem peste 800 de paturi pregătite pentru terapie intensivă. La momentul acesta, deja jumătate sunt ocupate.

Atenție! Avem nevoie de măsuri foarte ferme! Mă bazez pe voi, dragi români, să respectați aceste norme. Iar cei care nu le respectă vor suporta rigorile legii.

Important este ca împreună să trecem cât se poate de bine peste această criză sanitară creată cu cinism de un partid din România!”, a mai transmis Klaus Iohannis.