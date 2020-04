Klaus Iohannis a decorat un fost jurnalist post-mortem

În semn de înaltă apreciere și recunoștință pentru contribuţia esenţială adusă la promovarea valorilor democraţiei şi libertăţii românilor, atât în cadrul Radio Europa Liberă, precum şi la nivelul societăţii civile din SUA, prin care s-a remarcat drept una din marile personalităţi ale exilului românesc, Președintele Klaus Iohannis a conferit post-mortem Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler domnului Justin P. Liuba, fostul şef al postului de radio Europa Liberă – biroul din New York – şi preşedintele Fundaţiei „Iuliu Maniu” din New York, anunță Administrația prezidențială.

Justin Liuba a fost o cunoscuta personalitate a Exilului romanesc, a murit in noaptea de 19/ 20 aprilie, la New York. Stabilit peste Ocean din anul 1952, el a desfasurat o intensa activitate de denuntare a regimului comunist. Asociatia La Maison Roumaine din Paris anunta cu tristete decesul la New York, in noaptea de 19-20 aprilie 2020, a cunoscutei personalitati a Exilului romanesc, jurnalistul si politologul Justin Liuba.