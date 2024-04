Redăm în continuare conținutul primelor postări ale jurnalistei, însoțite ulterior de reacția Cordunenilor.

„Toate televiziunile anunțau ieri moartea șefului clanului Corduneanu, Costel Corduneanu din Iași, care a murit după ce a suferit o intervenție chirurgicală dificilă la inimă. Dar toate televiziunile, toate site-urile de știri, peste tot pe Facebook, pe rețelele de socializare scriu despre Costel Corduneanu. Să-i dea Dumnezeu odihnă veșnică acestui om, și familiei lui alinare, pentru că într-adevăr trece printr-o perioadă dificilă. Dar cine a fost omul acesta în România, iertați-mă că vă întreb, de a trebuit să fie peste tot, pe toate televiziunile? Promovăm clanuri interlope? Românii numai la asta știu să dea click? Asta le atrage atenția? Păi a murit săptămâna trecută domnul Ilie Șerbănescu. Știți cine este? Habar n-aveți. Dar de asta n-am văzut să se vorbească niciunde, dar de domnul din clanul Corduneanu, Dumnezeu să-l odihnească în pace, dar efectiv sunt sictirită să văd că românii reacționează numai la astfel de știri cu interlopi, cu șmecheri, cu afaceriști. Ăștia suntem…”

Videoclipul a strâns mii de vizualizări, reacții și comentarii care cuprind atât păreri în concordanță cu opiniile jurnalistei Jessie Baneș, cât și răspunsuri contra acestora, unii internauți sărind în apărarea Cordunenilor.

„Am văzut că videoul meu legat de Costel Corduneanu și moartea acestuia a creat multă isterie. Mi-ați lăsat comentarii, am primit mesaje în privat că eu nu știu cine este Costel Corduneanu, mi-a scris chiar și soția sa. Încă o dată condoleanțe, pentru că nicio femeie nu merită să treacă prin așa ceva, dar fac acest video ca să lămurim niște lucruri, pentru că ori nu m-am făcut eu înțeleasă, ori n-ați înțeles la ce am vrut să mă refer. Da, domnul Costel Corduneanu a fost de 2 ori la Jocurile Olimpice, a fost, într-adevăr, un luptător profesionist; lucrurile astea le puteți găsi la un simplu search pe Google. Problema mea era în felul următor: de ce televiziunile și toate agențiile de presă l-au prezentat în acest mod negativ, când s-a dat știrea că acesta (Dumnezeu să-l ierte!) a decedat? De ce mergem pe lucruri negative, de ce încercăm să atragem atenția românilor doar cu lucruri negative? Dacă, într-adevăr, îl prezentau ca luptător la Jocurile Olimpice, probabil că nu mai era deloc interesant pentru noi.”

Jurnalista Jessie Baneș a fost contactată de soția lui Costel Corduneanu





Pentru a lămuri definitiv tot tărăboiul creat, Jessie Baneș a făcut o serie de precizări importante pe pagina sa de Facebook, subliniind modul absolut greșit în care funcționează societatea românească a prezentului, precum și marile defecte ale presei scrise și ale televiziunilor, care, în goana după senzațional, fac „victime” prin propagarea de minciuni sau știri bombastice:

„Cu această postare îmi doresc să lămuresc anumite lucruri în legătură cu subiectul ‘moartea interlopului Costel Corduneanu’, precum și cele spuse de mine în mediul online. De când am ales să îmi exprim consternarea în legătură cu ridicarea la rang de personalitate demnă de respect a interlopului Costel Corduneanu, implicit după decesul acestuia, am primit o mulțime de mesaje în mediul online. În mare parte așa cum v-ați fi așteptat au fost atât mesaje de susținere a punctului meu de vedere (cum că nu ar trebui să se facă așa un circ în legătură cu acest deces) dar și foarte multe mesaje de amenințare cu moartea de la diverși internauți. La întrebarea mea ’cine a fost totuși acest interlop și de ce merită să fie prezentat pe toate televiziunile, ca și cum ar fi murit o mare și eminentă personalitate’, mi s-a răspuns pe un ton mai frumos sau chiar amenințător în comentarii, că ar fi fost sportiv de performanță, luptător și participant la Jocurile Olimpice. Sigur că da, informații care sunt la un click distanță pentru orice persoană interesată. Dar eu de fapt nu aici voiam să ajung, ci la faptul că, acest sportiv cu care ar fi trebuit să ne mândrim, a ajuns de-a lungul vieții în urma acțiunilor sale să devină un interlop de temut și chiar să conducă un clan. Ce m-a deranjat pe mine este faptul că, personalități care chiar ar fi meritat să fie menționate în momentul în care au trecut în neființă, nu au fost nici amintite de televiziuni pentru că nu reprezentau un interes pentru poporul român. Dar viața nu este corectă, iar românii au demonstrat în nenumărate rânduri apetența către subiecte de tip senzațional, sângeros și este foarte trist că televiziunile s-au prins de acest lucru și le dau în continuare știri din această categorie. Până la urmă așa trăiesc agențiile de presă și cred că cu toții ne-am dat seama până acum de acest lucru pe care eu l-am semnalat.

Am crezut că până la urmă comentariile negative, injuriile și amenințările cu moartea se vor opri, dar azi dimineață, spre surprinderea mea, am primit mesaj chiar de la soția domnului Corduneanu care se străduia, cu un text copiat de pe Wikipedia, să-mi explice mie cine a fost soțul dânsei. Așa că am simțit nevoia să mai răspund cu încă un video. I-am transmis condoleanțele mele și că am înțeles, și până să îmi trimită ea mesajul, cine a fost soțul dânsei. Reușitele sportive ale dânsului sunt, într-adevăr, de admirat, dar din păcate acesta s-a făcut cunoscut doar după ce a intrat în lumea interlopă.

Consider că mi-am făcut bine treaba de jurnalistă, scoțând înc-o dată în evidență o problemă gravă a societății românești. Uităm care ne sunt valorile, care sunt oamenii care merită cu adevărat aprecierea noastră și ne creăm idoli falși. Să ai bani nu este o calitate, mai ales când sunt obținuți prin mijloace ilegale. Și nu vorbesc din stele: am văzut câți adepți are acest clan și acest domn Corduneanu, în comentariile și mesajele pe care le-am primit. Dar să știți că nu mi-e frică de amenințări, pentru că așa cum v-am demonstrat de atâția ani încoace îmi fac treaba în ciuda oricăror încercări de a fi redusă la tăcere.”