Casa Albă a anunțat că președintele Joe Biden urmează să călătorească în Europa săptămâna viitoare pentru o întâlnire extraordinară cu liderii europeni și ai Alianței NATO și pentru a demonstra sprijinul SUA pentru Ucraina.

Misiunea SUA la NATO a făcut anunțul pe Twitter.

President Biden @POTUS comes to @NATO HQ next week to participate in an extraordinary meeting of the leaders of all #NATO Allies. #WeAreNATO pic.twitter.com/Pd08Tk2KTs