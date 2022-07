În momentul gafei, se pare că atât vicepreședintele Kamala Harris, cât și Xavier Becerra, secretar pentru Sănătate și Servicii Umane, aflați în spatele președintelui Biden, par să zâmbească.

Incidentul a stârnit reacții diferite pe Twitter, unii luându-l în derâdere pe președinte pentru gafa comisă, notează Newsweek.

Biden reading “repeat the line” remark from the teleprompter 🤣pic.twitter.com/bRnMc9V6Ju — Dr. Eli David (@DrEliDavid) July 8, 2022

"Biden este atât de dus încât va citi literalmente orice este pus pe teleprompter în fața lui. "Sfârșitul citatului" ..."Repetați replica", a scris pe Twitter Tim Young, editorialist la Washington Times.

Clay Travis, autorul cărții Republicans Buy Sneakers Too (Și republicanii cumpără adidași), a scris pe Twitter: "Joe Biden citește din greșeală teleprompterul care îi spune să repete replica. Devine din ce în ce mai rău. Chiar mai avem încă 30 de luni de așa ceva? Înspăimântător. Și trist."

O altă variantă dezbătută a fost dacă nu cumva fraza corectă era "Let me repeat the line", iar din modul in care a fost despărțită pe promper, Biden a citit doar "Repeat the line", sunând ca o indicație de regie.

White House transcript of Biden remarks is now incorrectly aligned with what this WH assistant press secretary falsely claimed on Twitter, despite the video showing Biden clearly stating “End of quote. Repeat the line.” & *not* “Let me repeat the line.”https://t.co/fJrzgfdbEy https://t.co/GX3zftIEtB pic.twitter.com/snrRHnHRIr — Jerry Dunleavy (@JerryDunleavy) July 8, 2022

Liderul de la Casa Albă a vorbit in discursul său despre protejarea dreptul femeilor la avort, iar ulterior a semnat un ordin executiv pentru a ajuta la protejarea și extinderea accesului femeilor la avort și contracepție, după recenta răsturnare a deciziei Roe v. Wade de către Curtea Supremă.

VAL DE IRONII ȘI BANCURI ÎN SPAȚIUL VIRTUAL

Episodul a stârnit un val de remarci ironice, care au devenit la rândul lor virale.

Prompterul este neînvins în confruntările cu Biden".

Cele mai faimoase citate din istoria americană:

1.) I have a dream - Martin Luther King

2.) The only thing we have to fear is fear itself - Franklin D. Roosevelt

3.) END OF QUOTE. REPEAT THE LINE - Joe Biden

Biden a fost recent ținta glumelor online după ce presa a remarcat în mâna sa un bilețel cu indicații percise despre ce trebuie să facă. O altă gafă a fost comisă la summitul NATO de la Madrid, unde Biden s-a referit la aderarea Elveției la organizație. Liderul de la Casa Albă împlinește 80 de ani în toamnă.