JOCURI DE PUTERE | Nicușor Dan: ”Se face o campanie deșănțată în care ne spune cât de bine este. De la Elena Ceaușescu nu am mai văzut asta”

Nicușor Dan, candidatul PNL - USR PLUS la Primăria Capitalei, invitatul lui Oreste Teodorescu la emisiunea Jocuri de Putere, de la Realitatea PLUS, a vorbit despre modul în care s-a desfășurat campania electorală până în prezent și cataloghează unele situații ca fiind foarte grave pentru democrația in țara noastră. Cu privire la rezultatul alegerilor de duminică, Nicușor Dan s-a arătat optimist.

