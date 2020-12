Jocuri de Putere, cu Oreste Teodorescu – România, inclusă în bugetul de apărare al Statelor Unite pentru 2021

Rămânem in zona de conflict, mutându-ne atenția asupra Republicii Populare Chineze. Experții americani in intelligence au elaborat un raport extrem de îngrijorator pentru comunitățile nord-atlantice, în care sugerează infiltrarea masivă a sute de mii de spioni în corporațiile și guvernele occidentale, inclusiv în marile corporații farmaceutice care dezvoltă vaccinuri pentru COVID-19, virusul care își are originile în China și care a ținut ostatică întreaga lume timp de aproape un an.

O nouă anchetă federală lansată după recenta demisie a Procurorului General al SUA, William Barr, susține că Hunter Biden ar fi implicat în afaceri dubioase cu un magnat chinez, iar o astfel de afacere este menționată și referitor la România.

In sfârșit vom închide seara cu prioritățile politicii externe ale noii administrații Biden așa cum au fost ele prezentate opiniei publice internaționale. Va aștept ca in fiecare joi alături de profesorul Dan Dungaciu, profesorul Ștefan Ciochinaru și generalul Alexandru Grumaz.