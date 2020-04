Jocuri de putere, cu Oreste Teodorescu: Psihoza, mai periculoasă decât pandemia

Vreau sa va fac o mărturisire... ma simt destul de inconfortabil ca jurnalist in toată aceasta perioada in care o tulpina violenta a unui virus gripal a devenit un monstru apocaliptic, in fata căruia reacțiile autorităților seamănă din ce in ce mai mult cu un exces de zel... înțeleg foarte bine toate comandamentele prevenirii răspândirii coronavirusului, dar totodata ma sperie gândul ca in ceata panicii generalizate, potențata de cadența știrilor seci despre infectați și morți, se ascunde deja un posibil colaps social!

