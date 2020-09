Jocuri de putere, cu Oreste Teodorescu - Cum gestionează România provocările regionale

România și-a găsit in cele din urmă un loc interesant în agenda internațională. In ultima lună, cei mai importanți reprezentanți NATO au fost in vizite oficiale la București. In consecință, a fost luată hotărârea formării unui detașament cu 6 avioane de luptă ale Forțelor Aeriene Canadiene, care va executa misiuni de poliție aeriană întărită NATO la Marea Neagră.

