Liderii de la Moscova și Kiev s-au pus de ACORD în privința unor negocieri privind criza din regiune, potrivit Realitatea Plus. Întâlnirea are loc în Belarus, așa cum a solicitat, inițial, Moscova. Potrivit Realitatea Plus, prima condiție pusă de Kiev este încetarea focului și retragerea trupelor rusești.