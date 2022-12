Contractul de achiziție a fost semnat în 16 martie 2020, când președintele țării anunța că răspândirea virusului SARS-Cov2 impune decretarea stării de urgență. Acordul-cadru s-a încheiat cu firma Nanosystems, controlată de ilfoveanul Codrin Mardare.

Licitația apare și în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, însă nu are atașată nicio documentație. Acolo a fost invocată „extrema urgență determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă.”

Cu toate că situația era urgentă, graba nu s-a regăsit și-n documente, unde NanoSystems s-a angajat să livreze camerele de izolare în 85 de zile. Timp în care România a ieșit din starea de urgență și a intrat în starea de alertă. Camerele de izolare au fost livrate la depozitul IGSU din Mizil, iar acolo se află și acum, potrivit Libertatea, citată de Realitatea PLUS.

Firma NanoSystems, cea care a vândut camerele de izolare către IGSU, are doar doi angajați și e înregistrată în satul ilfovean Vârteju. Pe anul 2021 a declarat un profit de aproape 3.000 de euro. Adică doar 0,1% din profitul declarat pe 2020, de aproape 2 milioane de euro. Contactat de presă, patronul Codrin Mardare a spus, referitor la vânzarea din 2020, că „formulele matematice” din spatele produsului l-au diferențiat de alte produse.

PATRONUL FIRMEI SE LAUDĂ CU PRODUSELE VÂNDUTE

„Nu eu am solicitat achiziția lor. Ni s-au cerut anumite specificații pe care noi le-am îndeplinit. Prețul este dictat de munca depusă. Gândiți-vă că am avut competiție și am și reușit să câștigăm. Dacă prețurile erau exagerate, mi-e greu să cred că am fi câștigat. Formulele matematice implicate în designul acelui produs nu au nicio legătură cu castelele gonflabile, a declarat Codrin Mardare, care controlează firma Nanosystems MC cu care Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC) a încheiat, în numele IGSU, un acord-cadru. (Sursa: Libertatea)

DNA a intrat pe fir și a ridicat documente de la IGSU. Potrivit Inspectoratului, camerele au fost cumpărate cu scopul izolării persoanelor infectate cu agenți patogeni contagioși, atât în contextul pandemiei de COVID-19, cât și în cazul apariției altor boli. „Alături de alte echipamente, acestea au intrat în stocurile strategice de răspuns la dezastre ale României” au spus cei de la IGSU.

În urma articolelor din presă pe tema achiziției în pandemie a camerelor de izolare, Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis marți seară mai multe precizări.

DSU, precizări după acuzațiile aduse șefului instituției - Raed Arafat

„Este surprinzător faptul că în continuare, în mod vădit tendențios, numele șefului DSU, a instituției noastre, respectiv a structurii aflate în coordonarea DSU, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) sunt introduse în articole care lasă loc interpretărilor în ceea ce privește achizițiile din perioada pandemiei de COVID-19. Informațiile prezentate nu fac altceva decât să sublinieze și mai tare atacul la persoană, “consolidat” în ani de către semnatarii articolului în speță. Afirmăm acest lucru deoarece nu se prezintă obiectiv întregul proces care a condus la achiziția diferitelor materiale sau bunuri sanitare de necesitate, conform legislației în vigoare.

Astfel, în data de 29.01.2020 la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc ședința Grupului de Suport Tehnico-Științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, urmare a declarării stării de urgență pentru sănătatea publică cu impact internațional din cauza noului Coronavirus. În cadrul ședinței s-a făcut o analiză de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății, Ministerului Apărării Naționale, precum și a altor instituții care a relevat lipsa sau insuficiența echipamentelor de protecție necesare intervenției pentru transportul pacienților suspicionați sau confirmați cu noul Coronavirus precum și lipsa altor echipamente necesare unei astfel de situații.

În urma discuțiilor din cadrul ședinței și după consultările cu membri Comitetului interministerial pentru monitorizarea și managementul potențialelor infecții cu noul Coronavirus, organizat de către Ministerul Sănătății, printre mai multe decizii luate de specialiști a fost votat necesarul de echipamente și materiale de strictă necesitate, indispensabile situației de la acel moment, inclusiv camere de izolare cu presiune negativă.

Urmare a acestei hotărări a Grupului Tehnico-Științific, deciziile propuse au fost validate și votate în cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență, din data de 02.02.2020.

De asemenea, important de menționat este faptul că nu DSU sau IGSU au făcut aceste achiziții ci Oficiul Național de Achiziții Centralizate (ONAC). (...) Șeful DSU, dr. Raed Arafat NU a fost și NU este implicat în decizia desfășurării licitațiilor, așa cum se interpretează în spațiul public.

Totodată, potrivit actului normativ menționat anterior, achiziția produselor pentru acumularea, reîntregirea și împrospătarea stocurilor de urgență medicală se realizează conform prevederilor legale privind achizițiile publice.

Altfel spus, decizia de achiziționare a bunurilor sau materialelor sanitare, în perioada pandemiei nu a fost a DSU sau a IGSU, toate propunerile au fost analizate în cadrul Grupului Tehnico-Științific care reunește reprezentanți ai MAI, MS, MApN, unități sanitare Și alte instituții, etc., iar hotărârea votată în cadrul acestui Grup a fost mai apoi analizată în forul superior, respectiv CNSU și validată în acest for.