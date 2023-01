Artistul a povestit totul pe rețelele de socializare și a menționat că după acest incident neplăcut își dorește să încheie orice interacțiune cu banca, pentru că sumele pierdute au fost economisite în timpul unui an. Mai mult, acesta mai spune și că autoritățile nu fac nimic și nu știe cum și-ar putea rezolva problemele.

„Am fost furat de o sumă destul de mare pentru mine, o sumă pe care am acumulat-o într-un an de zile, am fost furat din contul meu personal, mai exact persoana respectivă și-a făcut cumpărături, a fost în vacanțe cu cardul meu. Eu credeam că e o bancă sigură, mai sunt și austrieci, mi-am făcut contul la ei acum patru ani de zile, dacă s-ar fi întâmplat treaba asta ce s-a întâmplat în România, cu siguranță nu mi-aș fi făcut contul și cu siguranță o să îmi închid contul la ei. Poliția nu spune nimic, banca nu spune nimic, nimeni nu spune nimic, sunt supărat pentru că e munca mea de un an de zile”, a povestit Jador.

Nu este singurul caz care reclamă spargerea contului. Un bărbat din județul Alba spune că, deși nu a plecat nicio zi din țară, a rămas fără o parte din banii pe care pe care îi strângea pentru "zile negre", depuși într-un cont la o bancă din România. Banii nu au dispărut oricum, ci păreau să fi fost "cheltuiți cu cap", respectiv pentru cursuri de dans în Franța, dar și pentru cazări în Singapore, Indonezia sau Australia, tranzacțiile fiind făcute în diferite monede internaționale. Polițiștii încearcă acum să dea de urma banilor dispăruți. În plus, banca spune că va declanșa și ea o anchetă.