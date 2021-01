ÎPS Teodosie, încă un anunț controversat: Boboteaza se va desfășura fără restricții: "Sărbatorile trebuie să învingă pandemia"

IPS a precizat ca motivul pentru care ceremonia religioasa are loc in alta parte este legat de faptul ca la Cazinou sunt in desfasurare lucrarile de modernizare a monumentului. El a cerut celor care vor participa la ceremonie sa pastreze distanta si sa nu mai stea inghesuiti, iar Jandarmeriei si Politie sa fie printre oameni si sa vegheze ca acestia sa respecte regulile.

Arhiepiscopul Tomisului a declarat, intr-o conferinta de presa, ca ceremonia religioasa de Boboteaza va avea loc ca in fiecare an.

"Arhiepiscopia a organizat in fiecare an la fel. Adica, sarbatorile trebuie sa invinga pandemia, daca ne ascundem de sarbatori insemneaza ca vrem sa fim iubiti de boala, intrucat vrem sa biruim boala cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru ca e sarbatoarea darurilor, sarbatoarea sfinteniei, multe raze de sfintenie vor fi maine si poimaine asupra apei care se sfinteste si asupra oamenilor care vin la aceasta sfintire. Tocmai de aceea am pregatit ca in fiecare an Boboteaza", a transmis IPS Teodosie.

El a precizat ca in acest an procesiunea va avea loc in portul Tomis.

"Vom face procesiune in portul Tomis unde este foarte larg ca oamenii sa nu stea inghesuiti, dam si toate instructiunile, invit si Jandarmeria si Politia sa fie printre oameni ca sa pazeasca toate regulile, iar noi ne facem toata slujba ca in fiecare an pentru ca slujbele nu se schimba in pandemie, ci raman aceleasi.

Noi trebuie sa inmultim slujbele in pandemiei. Eu faceam inainte acatistul in taina, acum il fac public pentru oameni sa ii incurajez si sa inchin rugaciuni cu noi", a explicat Arhiepiscopul Tomisului.

El a afirmat ca in Ajunul Bobotezei slujba Sfintei Liturghii va incepe la ora 5.15, iar la 7.15 va avea loc slujba de sfintirea, dupa care va incepe imbutelierea apei sfintite in sticlele care vor fi impartite de Boboteaza.

In 6 ianuarie, slujba va incepe la ora 8.30, urmand sa se plece in procesiune in Portul Tomis la ora 11.00 - 11.15.

Intrebat daca vor fi restrictii si la cati credinciosi se asteapta sa fie prezenti, Arhiepiscopul Tomisului a raspuns: "Sa fie 10.000, ca si altadata. De ce sa fie restrictii? Sa stea mai la distanta, nu vor mai sta unul langa altul, dar loc pentru 10.000 avem. Ca vor fi mai multi, se vor imprastia mai departe. Sigur ca trebuie sa aiba toti oamenii sarbatoarea Bobotezei, sarbatoarea darurilor care vin de sus din Ceruri. Cine nu crede, sa stea deoparte, nu sa critice, sa nu ii opreasca pe cei ce cred sa isi faca sarbatoarea. De accea, noi vom tine sarbatoare ca intotdeauna, nu avem motive sa anulam o sarbatoare sau sa o restrictionam. Sarbatoarea vine din Cer, nu poate fi Cerul supus Pamantului, ci Pamantul se supune Cerului".

El a mai spus ca vor fi imbuteliate 110-120.000 de sticle cu apa sfintita care vor fi impartite credinciosilor dupa ceremonie, iar trei cruci vor fi aruncate in apa, urmand sa fie aduse la mal de tineri care vor sari dupa ele.

Inalt Prea Sfintitul Teodosie a precizat ca nu exista tensiuni intre Biserica si autoritati.

"Se vor arunca trei cruci in portul Tomis, acolo nu e pericol ca aici, la Cazinou, unde apa este mai adanca, valurile sunt mai mari, aici acum este santier, de aceea am mutat dincolo, cand se va termina santierul ne vom intoarce aici pentru ca e mai larg din punctul de vedere al desfasurarii barcilor, dar vom avea si acolo barci, chiar si autoritatile isi dau concursul, m-am sfatuit, nu suntem in nicio tensiune, suntem in comunicare, in comuniune", a mai declarat Arhiepiscopul Tomisului.