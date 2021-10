"Mâine, în jurul orei l11:00-12:00, vom avea o ședința a Biroului Politic Național și aceasta va aproba programul de guvernare și lista de miniștrii. Cele două vor fi trimise către Comitetul Politic, care se va întâlni la ora 18:00, care va aproba sau nu programul cu care vom merge în Parlament. De obicei, aprobă ... Încă se mai lucrează la el (programul de guvernare - n.r.). Mâine dimineață va fi gata", a afirmat Moșteanu, în cadrul emisiunii Deschide lumea, de la Realitatea PLUS.

Potrivit deputatului USRPLUS, toate măsurile din programul de guvernare vor fi publice începând cu ziua de luni, 18 octombrie, când va fi depus la Parlament.

El a criticat măsurile luate de Guvernul Cîțu împotriva pandemiei de coronavirus, precizând că "măsurile împotriva pandemiei au sens numai printr-o unitate așa cum nu am mai fost": "Campania de vaccinare a eșuat în România. Am avut relaxări și acum pierdem vieți omenești. Campania trebuie accelerată astfel încât următorul val al pandemiei să ne găsească pregătiți, să nu mai fim codașii Europei și să nu mai vedem oameni murind. Mergem în Parlament. E noie de responsabilitate și cerem asta. România trebuie guvernată. Nimeni nu și-a asumat asta. Noi am avut curajul și responsabilitatea. Nici PSD, nici PNL nu a venit cu o propunere de premier".

Deputatul a refuzat să comenteze informațiile apărute pe surse legate de numele de posibili miniștrii, precizând: "Cei care au fost până acum, au dovedit că au făcut treabă bună și trebuie să își continue munca. Pe lângă ei vor venii și alții. Lista va fi definitivată în curusul zilei de mâine și votată la Comitetul Politic. E prematur să vorbim acum".

Cât privește posibilitatea ca liderii USPLUS să poarte discuții cu PSD în perioada următoare, Moșteanu a respins o astfel de ipoteză.

"Vor fi discuții de luni în condițiile în care ne apropiem de audierile (din Parlament - n.r.). Nu și cu PSD. Nu vedem nicio apropiere și nicio asemănare cu PSD. Deși PNL ne acuză (că am fi negociat cu PSD - N.R.). Ei au făcut asta, nu noi. Au guvernat cu PSD. Noi nu. PSD nu a avut curaj să propună un premier, nouă nu ne e teamă, noi vrem să guvernăm", ;i-a argumentat Moșteanu răspunsul.

Mai mult decât atât, parlamentarul a arătat că USRPLUS "nu lucrează cu scenarii, ci cu realități". "Iohannis a desemnat un premier să formeze un guvern. PNL nu a vrut să guverneze. A fugit de responsabilitate. Au aruncat țară în aer pentru premierul Cîțu și mi se pare regretabil.

PNL nu e în poziția de a oferi ceva, cuiva. Un partid de 27% poate sta la masă cu alte partide să facă peste 50%. Singurul care poate face ceva acum e Klaus Iohannis. Și el a făcut asta: l-a nominalizat pe dl Cioloș premier desemnat. Asta e realitatea în care lucrăm, restul sunt scenarii".

Întrebat dacă ar vota un guvern condus de Florin Cîțu, în ipoteza în care Guvernul Cioloș ar pica în Parlament, acesta a răspuns negativ, precizând că "pe Cîțu nu îl vom vota". "Am spus foarte clar și răspicat că nu îl vom susține după cât de puțin a arătat că poate să facă din funcția de premier (...). Din punctul meu de vedere este exclus", a conchis deputatul USRPLUS.