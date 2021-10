Realitatea PLUS

Ionel Dancă a anunțat miercuri, la Realitatea PLUS, că gruparea din PNL pe care o reprezintă s-a delimitat de tabara pro-Cîțu și are și o propunere pentru viitorul premier care să scoată România din criza în care se află, politică și sanitară, dublată de cea energetică și a creșteerii prețurilor.

„Noi am făcut ieri un apel public către toți decidenții politici care pot soluționa această criza cu refacerea coaliției cu Ludovic Orban. Pentru că răul a fost sadit atunci cand unii au decis ca Ludovic Orban să nu mai conduca PNL. Atat timp cat Ludovic Orban a fost prim-ministru intr-o perioada grea, lucrurile au funcționat. Am reușit să trecem tara prrin pandemie si sa pastram majoritatea parlamentara, petnru care romanii au votat.

Dacă răul a fost decis ca Ludovic Orban să fie inlaturat, răul trebuie eliminat si readus Ludovic Orban la coalitia de guvernare , cu el prim-ministru”, a anunțat Ionel Dancă.

Despre amânarea consultărilor de către președintele Iohannis, Ionel Dancă spune că face rău României.

„Din pacate, criza trebuie rezolvata astazi, nu săptămâna viitoare. Cine crede că..., cu astfel de tergiversare ajuta la solutionarea crizei, face rau. Și nu partidelor politice, ci României”, a mai spus Ionel Dancă, pentru Realitatea PLUS.

Ionel Dancă a reiterat apelul pentru refacerea coaliției.

„Noi am făcut un prim demers public prin care 40 de parlamentari ne-am solidarizat si asteptam ca si alti parlamentari sa vina in susținerea acestei soluții cât mai rapid. Exclus să așteptăm sustinerea de la alte formatiuni din afara coalitiei. Noi cerem USR- PLUS -UDMR cu sprijinul minorutăților naționale”, pentru refacerea coaliției, a subliniat Ionel Dancă.

„Această criză se suprapune peste valul 4, preturile mari la energie si utilitati... Nu poate România să fie condusa in interimat cu puterile amputate ,intr-o perioada plina de provocari legate de pandemie, preturi, vine iarna peste noi, probleme cu stocurile de gaze ,asigurarea energiei termice”, a mai declarat Ionel Dancă.