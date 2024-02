"Am realizat încă odată astă-seară că românii au prea mulți bani. În loc să fac cele 35-40 de minute de la mine de acasă până aici, am făcut o oră și jumătate. Am rugat pe toată lumea să îmi scuze întârzierea. Asta de unde? S-a făcut benzina peste un euro, dar mașinile sunt tot mai multe. Înseamnă că o ducem foarte bine. Cum să facem să o ducem și mai bine în sport? Păi uitați. Această sărbătoare de astăzi ne demonstrează încă odată că suntem uniți. Avem genă, avem talent. Avem și mizeria aia mică de bani care ne vine în sport. Hai să facem cu ea ceva ce putem", a declarat omul de afaceri.