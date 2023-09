Președintele PSD Olt, Marius Oprescu, a precizat luni, 4 septembrie, că nu au fost încă stabiliți candidații pentru primăriile din județ, ținând cont că, anul viitor, vor avea loc alegeri locale. Acesta s-a referit inclusiv la Ion Doldurea, actualul primar de Caracal, care deține firma GPL, a cărei stație din Crevedia a provocat exploziile în lanț.

Întrebat dacă edilul de la Caracal, Ion Doldurea, rămâne candidatul PSD pentru alegerile de anul viitor, Oprescu a precizat că este prematur să spună acest lucru, la acest moment. Liderul social democraților olteni a declarat că PSD face sondaje în rândul cetățenilor, chiar și pentru primarii în funcție, apoi, în baza rezultatelor, stabilește candidații pentru fotoliul de primar pentru fiecare localitate.

„Este devreme să stabilim candidații pentru anul viitor. Așa cum știți, PSD face sondaje și, în baza lor, își desemnează candidații, chiar dacă sunt primari în funcție. Nu este nimeni bătut în cuie, cum nici noi nu suntem bătuți în cuie. Atâta timp cât avem sprijinul organizației și sprijinul cetățenilor, bineînțeles, că suntem susținuți în continuare. Vom vedea ce va fi la momentul respectiv. Ca de fiecare dată, în România, s-a încercat, de o anumită parte a presei, să se suie pe o tragedie și să o transforme într-o chestiune politică. PSD nu are niciun amestec în niciun fel de afacere a familiei domnului primar Doldurea”, a spus liderul PSD Olt, Marius Oprescu, citat de publicația Știri de Olt.

Familia primarului Ion Doldurea se află în plin scandal, după ce stația GPL de la Crevedia a explodat, aceasta fiind deținută de firma fiului său.

Exploziile în lanț de la Crevedia, de sâmbătă, 26 august, a provocat două decese printre locuitorii din jurul stației GPL și rănirea a altor 56 de persoane, dintre care majoritatea pompieri. Ulterior, bilanțul deceselor a crescut. La o săptămână de la explozii, a murit a patra pesoană, cu arsuri pe 95% din suprafața corpului, la Spitalul Floreasca.

Ion Doldurea, primarul municipiului Caracal, a anunțat la o zi de la tragedie, duminică, 27 august, că se suspendă din PSD Olt și din orice funcție politică deținută.

De profesie inginer chimist, actualul primar din Caracal, Ion Doldurea, a lucrat la Fabrica de Anvelope din Caracal până în 1993. De atunci, e acționar și administrator la propriile firme, iar unele companii, inclusiv în domeniul carburanților, le-a transferat ulterior pe numele fiilor săi. Intrarea lui în politică s-a făcut în 2019, când lider al PSD Olt era actualul secretar general al PSD, Paul Stănescu.

Un an mai târziu a venit și candidatura lui Doldurea la Primăria Caracal.

„Caracalul a reprezentat pentru mine mereu centrul Universului. Le spun colegilor când plec din țară că nu pot să stau mai mult de 7 zile pentru că mi se face dor de Caracal”, a spus Doldurea.

Ion Doldurea a câștigat mandatul de edil la Caracal în 2020.

Imperiul GPL s-a clădit începând din anul 2006, când la firma FLAGAS SRL, fondată de un italian, a devenit mandatar Ion Doldurea și, tot în acel an, firma a fost preluată de fiul lui, Ionuț.

„Nu am făcut afaceri cu statul și sunt proprietarul unei firme care se ocupă cu GPL, bezină, motorină și altele”, spunea primarul municipiului Caracal.

Deși edilul neagă afacerile directe cu statul, acestea au avut loc prin intermediul firmei FLAGAS, care a primit contracte pe bandă rulantă cu primăriile din țară.

Firma implicată în explozia de la Crevedia în urma căreia două persoane au decedat, iar alte 56 sunt grav rănite a mai fost la un pas să declanșeze o catastrofă, în 2017. În urmă cu șase ani, 500 de persoane au fost evacuate din comuna Traian, județul Brăila, asta după ce o cisternă care aparținea firmei care a produs dezastrul de la Crevedia avea pierderi mari de gaze.



Preşedintele PSD Olt, Marius Oprescu, a subliniat că partidul nu are vreun amestec în afacerile familiei primarului Doldurea.



"E foarte amintit partidul, bineînţeles, ca de fiecare dată în România, s-a încercat de o anumită parte a presei să se urce pe o tragedie, pentru că acolo a avut loc o tragedie, să se suie pe ea şi să o transforme într-o chestiune politică. Nu are Partidul Social Democrat niciun amestec în niciun fel de de afacere a familiei domnului primar Doldurea", a mai afirmat Marius Oprescu, potrivit agerpres.ro.



Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a afirmat, sâmbătă, că i-a spus primarului de la Caracal, Ion Doldurea, să se autosuspende din Partidul Social Democrat, în contextul în care firma fiului acestuia deţine staţia GPL de la Crevedia, unde au avut loc exploziile în urma cărora au murit doi oameni şi au fost zeci de răniţi.



"Primarul de la Caracal, eu l-am rugat să candideze pentru PSD, pentru că am avut doi primari care nu şi-au făcut treaba în cele două mandate anterioare şi l-am rugat să candideze. Nu cred că am o legătură politică cu primarul de la Caracal. În rest, pe Doldurea sau pe copiii lui, nu cunosc pe niciunul", a declarat Paul Stănescu, citat de agerpres.ro.