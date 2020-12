Iohannis, discuții cu PNL după rezultatele parțiale. Se formează noua alianță de dreapta. Cu cine negociază liberalii, noi detalii

Klaus Iohannis i-a chemat pe liderii PNL la discuții, pentru a stabili strategia formării unei majorități pentru ca PNL să rămână la guvernare.

Ludovic Orban a explicat, duminică, la Realitatea PLUS, modul în care se va forma guvernarea. ”Noi am spus foarte clar că nu vom discuta nicodată cu PSD. Nu vom permite ca PSD să facă rău României. Partenerii sunt cunoscuți, sunt parteneri care au stat în băncile opoziției și am reușit împreună să oprim guvernarea PSD, care afecta grav Romania si perspectivele de dezvoltare ale României.

De asemenea, exista si alti parteneri cu care putem forma o majoritate parlamentara. Luând în calcul cei patru potentiali parteneri despre care am vorbit, este certa capacitatea de a forma o majoritate parlamentara fara PSD”, a menționat Orban.

Ludovic Orban a precizat ca, cel mai probabil, în jurul datei de 21 – 22 decembrie vor depune jurămantul noii parlamentari aleși și, într-un timp cât mai scurt posibil, se poate prezenta o formulă de guvernare.

„Deja negocierile pentru formarea unei majoritati parlamentare incep de saptamana viitoare, de luni. Sper sa se ajunga la o solutie cat mai rapida privitoare la o majoritate parlamentara care sa aiba un program de guvernare, bazat intr-o masura cat mai mare pe planul nostru de dezvoltare. (…) Evident ca se va negocia programul de guvernare si eu sunt convins ca, imediat, dupa investirea Parlamentului, intr-un timp cat mai scurt posibil se poate prezenta o formula de guvernare, cu o majoritate parlamentara si cu un program de guvernare. (…) Un calendar cat mai scurt, tara are nevoie de un guvern, are nevoie de o majoritate parlamentara care sa sustina toate reformele de care are nevoie Romania”, a mai declarat premierul.