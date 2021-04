„Există un contract pentru acest împrumut, totul a fost făcut perfect legal. Am decontat banii de la AEP și i-am înapoiat. Nu vă pot arăta contractul, că nu mai am acces la el”, a declarat Mița Guriță, candidat la fotoliul de primar al comunei vrîncene Urechești, fără succes, însă. Restul beneficiarilor de banii baronului nu au dorit să comenteze sau nu au putut fi contactați. Am încercat să-l contactăm și pe Marian Oprișan pentru a ne spune ce-a făcut cu restul de bani împrumutați de la mama sa, însă acesta nu a răspuns.