"Am expus o paleta destul de larga de combustibil, biomasa peletizata, biomasa agricola. Sunt plante energetice, sunt cele care pot oferi independenta energetica a Romaniei. Am creat un nou combustibil pentru termocentrale. Avem aici biomasa prin torefiere. Punem biomasa, deseu menajer si namol de epurare 25% si avem carbune. Ulei de piroliza care este astazi motorina. Are 9.800 de kilocalorii pe kilogram, la fel din cauciuc. Dintr-o tona de cauciuc obtinem 400 de litri de motorina", Iuliean Horneț, inventator.



Sunt doar câteva dintre metodele prin care Iuliean Horneț a revoluționat piața energiei. După mai bine de 20 de ani în care a căutat surse regenerabile din dorința de a proteja natura, acum inventatorul poate produce energie termică și electrică din orice tip de deșeu. Cu această nouă tehnologie, marile gropi de gunoi ale României pot fi transformate în căldură, energie electrică sau chiar combustibil. În felul acesta, facturile oamenilor ar putea chiar să se înjumătățească.



"Vrem sa curatam planeta si sa facem energie. Putem spune ca asiguram independenta energetica a romaniei doar din biomasa si deseuri. Romania dispune de peste 60 de mii de tone de biomasa, inca 6 de biomasa din deseu, asta inseamna peste 250 de milioane de megawatti de energie termica, electrica si frig", a aratat inventatorul.



Invențiile sale au ajuns deja în zece țări. În fabrica sa de la marginea Capitalei, Iuliean Horneț produce zilnic centrale inteligente cu încălzire pe bază de peleți. Costurile pentru un astfel de sistem sunt foarte mici și asta pentru că deșeurile trec printr-un proces amplu de transformare și devin o sursă se încălzire.



Produsele sale se găsesc acum în aproape toată țara, iar pentru cei din agricultură reprezintă o gură de oxigen. O familie de fermieri din județul Prahova produce cele mai ieftine legume din țara noastră datorită acestui sistem.



Iar Iuliean Horneț nu s-a oprit aici. De mai bine de patru ani, 420 de familii din județul Buzău beneficiază de acest sistem revoluționar de încălzire. Este primul cartier din țara noastră care folosește energie verde.



Tehnologia ar putea fi instalată și în Capitală, iar inventatorul a avut deja discuții cu autoritățile.



Deși de-a lungul timpului, inventatorul a primit numeroase oferte din întreaga lume, Iuliean Horneț a rămas în țara noastră. Își dorește ca România să devină primul producător de energie regenerabilă. A semnat un acord cu investitori din Elveția, iar la marginea Capitalei va construi o fabrică mai mare pentru centrale inteligente.