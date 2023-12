La Alba Iulia, credincioșii care vor să ajungă la biserica greco-catolică trebuie mai întâi să treacă de o sală de jocuri de noroc, lipită chiar de lăcașul de cult.

„E păcat, e păcat să fie jocuri de noroc lângă o biserică”, spune o localnică reporterilor locali.

Primarul a încercat să ia măsuri, însă fără succes. Sala de jocuri a fost amendată cu 2.000 de lei pentru fațada stridentă însă instanța a decis suspendarea deciziei.

„Foarte supărător că nu se face nimic la nivel legislativ. Noi am încercat, în centrul oraşului, pentru că acea culoare roşie, stridentă, contrastează cu acea biserică frumoasă pe care noi am iluminat-o arhitectural, şi am încercat în instanţă pentru că, din păcate, nu sunt obligaţi să obţină autorizaţie. În primă instanţă, am pierdut, dar eu am speranţă că dreptatea se va arăta şi vom câştiga în recurs”, a declarat Gabriel Plesa, primarul Alba Iulia.

În România există peste 12.000 de săli de jocuri de noroc.

