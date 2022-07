"La prima discuție pe care am avuto cu dl. premierul, am avut o discuție de a încerca să creștem gradul de colectare cu o medie de 2 miliarde de lei pe lună față de legile bugetare. Ținând cont că luna iunie s-a încheiat deja și avem rezultatele finale, a fost o lună foarte bună de încasări și am încasat față de prevederile din legea bugetului 7, 3 miliarde de lei în plus, care sete o sumă substanțială.

Acțiunile pe care le întreprindem împotriva evaziunii fiscale, intensificarea executării silite, mobilizarea personalului din ANAF.

În general, pe întreaga structură atât a agenților economici, a contribuațililor, cât și pe fiecare categorie de taxă și impozite s-a simțit o creștere în luna iunie, cum, de altfel, au fost și dividente ale companiilor de stat care au fost achitate în această lună.

Colectăm și de la companiile de stat. În luna iunie a fost 3,7 miliarde de lei care s-au regăsit în aceste dividente.

Am notificat peste 60 și ceva de mii spre 70 de mii de contribuabili de faptul că se află în acea situație și să-și achite impozitele respective. Sper ca acest lucru să se întâmple și să nu fim obligați să respectăm legea și să facem acele sesizări penale, urmând ca parchetele să continue cercetarea, așa cum prevede legea. Dar în cazul angajaților la care societatea unde lucrează nu achită aceste contribuții, nu sunt afectați pentru că legea prevede ca în cazul în care le sunt declarate, contribuțiile pentru sănăstate CASS cât și în cazul CAS pentru pensii.

Prețul la pompă, scade cu 50 de bani. 25 de bani este suportat din propria afacere, probabil dintr-o diminuare a profitului, nu îmi dau seama ce va face în interiorul ei fiecare companie care a accesat acest mecanism, iar restul de 25 de bani pe care statul îi compensează...

Reporter: Ce se întâmplă în cazul celor care nu copensează?

Lucian Heiuș: Nimic. Tu, ca stat nu poți să intervi în stabilirea prețului fiecărui agent economic.

Sper și cred că toate veniturile realizate pe litoral să fie în registrate în contabilitatea societăților comerciale și, implicit, să fie fiscalizate.

Vineri s-au demarat acțiuni ample pe litoral. Sunt niște acțiuni în colaboare cu colegii noștrii de la IMT și cu colegii noștri de la Protecția consumatorilor. Sunt acțiuni comune ale Antifraudei cu celelealte două instituții pentru a verifica, ținând cont de competența fiecăreia dintre agenții, dacă se întâmplă sau nu se întâmplă lucruri care nu ar trebui să fie pe litoral.

Aceste controale, ele vor continua până prin septembrie. În România avem și aici o problemă care vine din zeci de ani în urmă, în care contribuabilul român nu este foarte motivat să își plătească impozitele și taxele.

Resursele ANAF-ului pe inspecție fiscală, pe antifraudă sunt limitate. Avem un anumit număr de oameni, o anumită capacitate de control, și atunci, ca să fim eficienți, trebuie să folosim aceste resurse acolo unde se produce marea evaziune fiscală. Să nu mai trimitem Antifrauda la mici contribuabiuli, la micul agent economic acre are și el un chioșc la colțul străzi și să mergem în controale la marii contribuabili, la marii distribuitori, la marii importatori de produse, de exemplu - legume, fructe, flori, unde este un nivel mare de evaziune.

Avem în planul de control demarat, practic, în luna iulie 555 de mari contribuabili, care sunt prinși sub o formă sau alta în inspecția fiscală, dintre care 128 sunt cu pierdere recurentă.

România are un mod de viață un pic atipic față de restul statelor din UE, adică la noi tradițional există un autoconsum mare. Încă în multe zone ale țării, în general zona rurală, în orașele mici, românii - așa cum face mama mea - are grădină, își cultivă legume, mai ține niște găini lângă curte, își acoperă din total consum propriu poate jumătate din munca pe care o face ea și care sunt niște produse care nu comportă TVA.

Eu am fost parlamentar 4 ani de zile, ca și mulți alți colegi, și sțitam că după 4 ani vei participa din nou la o competiție elecorală și trebuie să ai o sumă de bani pe care trebuie să ți-o pregătești și să ți-o pui la momentul respectiv și care ți se va da înapoi. Bineînțeles în acești 4 ani am pus niște bani deoparte an de an, cum spune noi în Ardeal - am pus niște bani la sertar ca să îi ai pregătiți pentru ultimul an în care vei participa la această campanie electorală.

Sumele le-am ținut cash acasă. În fiecare an am pus undeva în jur la vreo 200 de mii de lei.., undeva la 5-6 mii de euro, pe care i-am strâns în decursul anilor, știind că în ultimul an vei participa la o campani electorală.

Reporter: Ați strâns 130 de mii de lei cash acasă?

Lucian Heiuș: Nu chiar atâta. După 3 ani de zile aveam 60 de mii de lei și în ultimul an am pus diferența.