"În penitenciar, la arelier, am muncit pana mi-au interzis sa merg la munca. Nu mi-e rusine cu ce am facut acolo. Multi imi ziceau de ce ma implic, dar eu nu puteam sa stau ca un lenes.

Am spus ca trebuie reorganizata un pic munca (cand a ajuns la atelierul din inchisoare - n.r.). Am facut un flux, nu se mai pierdeau scule, nu se mai stricau piesele. Reparam si masini, dar am si sudat. Am muncit si acolo, deci. Imi pare rau ca nu m-au lasat sa muncesc in continuare, dar asta e!", a afirmat Dragnea.

Povestind despre asta, pliticianul si-a amintit un moment emotionat din inchisoare. "De ziua mea au luat un tort (colegii de la atelier - n.r.), cum au reusit si ei sa faca acolo. Au vrut la un moment dat sa imparta pedeapsa mea ... Au fost multe momente emotionante", a povestit Dragnea.

"Daca aveti pe cineva care are ceva de reparat, sunt disponibil, iau si lucrari", a mai spus, in gluma, acesta.

El nu a prezentat doar atelierul propriu de care se vede ca ii este foarte drag si unde ii place sa isi petreaca timpul liber, dupa cum i-a marturisit Ancai Alexandrescu - toate obiectele fiind intr-o ordine deplina-, ci si bucataria, unde i-a incantat pe invitatii sai cu preparate din porc facute chiar de el, mustar de casa.

"Mama m-a invatat si sa gatesc si sa am grija de gospodarie", a precizat acesta.

Puteți urmări interviul integral cu Liviu Dragnea mai jos.