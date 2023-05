„Interventie foarte dificila a salvamontistilor argeseni in Valea lui Stan.

Apelul a venit la 10:59 din partea unui turist care a iesit din vale special ca sa sune 112, spunand ca se aud strigate de ajutor de pe versantul stang tehnic, foarte abrupt al Vaii lui Stan. Au fost deplasati salvamontisti de serviciu la Cota 2000 Transfagarasan si salvatori alarmati de acasa, precum si elicopterul SMURD POA Brasov. S-a incercat apropierea elicopterului de peretele unde se aflau victimele si salvamontistii argeseni, dar nu s-a reusit extragerea cu troliul, astfel ca a fost necesar ca elicopterul sa se intoarca si sa alimenteze si sa revina cu un salvator de la Zarnesti, pregatit deja pentru troliere, intrucat in zona nu sunt locuri de aterizare.

In acest moment avem contact cu victimele, acestea vor fi legate si pregatite pentru acrosarea in troliu, urmand a fi extrase pe rand. Acestia sunt doi doi turisti olandezi, care sunt blocati in perete inca de aseara, dar nu au avut posibilitatea sa anunte...” a scris Salvamont Argeș pe pagina de Facebook.

„Mai bine de 6 ore a durat intervenția echipei de salvatori formată din jandarmi montani, salvamontiști, pompieri și personal SMURD - sustinuți de unitatea de aviație aparținând M.A.I., în Canionul Valea lui Stan, pentru evacuarea a doi turiști străini blocați într-un versant foarte abrupt.

Apelul la SNUAU 112 a fost primit în jurul orei 10, din partea unui cetățean român care a auzit strigătele de ajutor ale celor doi turiști. Jandarmii, alături de ceilalți salvatori menționați, au reușit să ajungă la cei doi turiști, care au fost evacuați cu ajutorul unui troliu. Cei doi turiști olandezi erau blocați în zona Canionului Valea lui Stan încă de aseară, dar aceștia nu au avut posibilitatea sa anunțe autoritățile,” informează salvatorii.

La rândul său, Salvamont Argeș a anunțat succesul operațiunii: „Update Ambele victime au fost extrase si se afla in siguranta, in Aref,”au scris salvatorii pe pagina de facebook..