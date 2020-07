Interferonul - tratamentul INOVATIV pentru bolnavii cu scleroză multiplă

Daniela are 31 de ani și a primit cumplitul diagnostic la 25 de ani. Cel mai mult s-a temut că va ajunge într-un scaun cu rotile.

"M-am speriat de lucrul acesta ca lumea m-ar putea vedea cu alti ochi. Daca te uiti la mine nu se vede ca am ceva, e ceva acolo in spate. Daca am o zi mai proasta, se vede ca trag un anumit picior intr o parte, ca nu sunt prea stabile pe picioarele mele", a declarat pacienta.

Tânăra spune însă că noua terapie i-a ușurat viața: "Sunt mai bine, in primul rand nu mai sunt depedenta de casa, nu mai stau cu injectiile dupa mine atunci cand plec undeva. E un stres de care am scapat".

Tratamentul este disponibil în regim compensat prin Programul Național de Neurologie. Iar doctorii le dau speranțe bolnavilor. Terapia i-ar putea ține departe de scaunul cu rotile.

"Asta s-a constant din statistici, ca dupa introducerea primelor tratamente moderne, este vorba de interferon - deja este o experienta de 20 de ani cu interferon, s-a contatat ca gradul de dizabiliatate, deci de handicap al pacientului, per global, scade. Avem fie o perfuzie pe luna, fie una la 6 luni, fie 5 zile de perfuzie o data pe an", a declarat dr. Armand Frăsineanu, medic primar nurolog la Spitalul Colentina.

În țara noastră, scleroza multiplă afectează peste 7.500 de persoane, 70% fiind femei. În prezent, circa 5.000 de români au forma activă a bolii. La nivel global, peste 160.000 de pacienți au fost tratați până acum cu acest medicament.