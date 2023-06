Înregistrări șocante în dosarul DIICOT legat de nepoata fostului șef al SRI, Radu Timofte - Ioana Timofte. Șefa Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune, din subordinea Ministerului Economiei, a fost reținută de procurorii DIICOT pe 24 mai pentru delapidare, constituire de grup infracţional organizat și spălare de bani. Investigațiile procurorilor antimafia au fost făcute în legătură cu un tun de 10 milioane de lei, dat statului de 19 angajaţi ai companiei naţionale. În ultimii trei ani, șefa CNCCIRR și alți angajați ar fi decontat sume pentru curăţenie şi papetărie, dar banii ar fi ajuns în propriile buzunare. În prezent, aceasta se află în arest la domiciliu.

În noile stenograme din dosarul DIICOT, prezentate de Realitatea PLUS, două angajate discută despre achizițiile fictive pentru care banii publici erau dirijați din instituție în conturile șefei lor.

Una dintre angajate, Silvia Zgîmbău, și ea inculpată în dosarul de crimă organizată în care este acuzată șefa sa Ioana Timofte, părea de-a dreptul „șocată” de cantitățile uriașe de produse fictive pe care trebuie să le justifice din punct de vedere contabil.

Discuția cu cealaltă angajată - Stancu Oltea, se referă la pretinsa achiziție de „alonje și bibliorafturi”. Aceasta spune că este vorba de cantități atât de mari încât acestea nu pot fi justificate nici cât pentru 30 de ani de folosință.

CUM ERAU FRAUDAȚI BANII PUBLICI, SUBALTERNI SPERIAȚI DE CANTITĂȚI FICTIVE

ZGÎMBĂU SILVIA: Eu sunt. A venit la mine doamna Nedelcu Maria să semnez că am luat în primire niște materiale.

STANCU OLTEA: De care?

ZGÎMBĂU SILVIA: Păi am luat, cică am luat...

STANCU OLTEA: De care n-ai luat...

ZGÎMBĂU SILVIA: Cică 300 de bibliorafturi. Ce dracu fac cu 300 de bibliorafturi? Le iau. Sunt mai multe sau au venit toate la mine?

STANCU OLTEA: Nu! Sunt mii.

ZGÎMBĂU SILVIA: OK! Bă, dar alonje.Alonje, 200 de seturi? 200 de seturi?

STANCU OLTEA: Ce e aia alonje? De...prelungiri?

ZGÎMBĂU SILVIA: Da. Bă, asta înseamnă 5000 de bucăți. Adică...Să-mi bag...Nu...Nu...

STANCU OLTEA: Aha!

ZGÎMBĂU SILVIA: 5000 de bucăți! Ce dracu facu cu...Adică, este ireal. Ăăă.cantitatea.

STANCU OLTEA: Atâta i-am zis. Dacă mă înțelegi tu pe mine

Sursa: Referat DNA

ZGÎMBĂU SILVIA: Bă! Deci, 5000...5000 de bucăți de alonje? Oricât aș vrea eu...deci, chiar e de râsu - plânsu.

STANCU OLTEA: Da..

ZGÎMBĂU SILVIA: Da! Hai că mi-am schimbat toate bibliorafturile. Inclusiv, am schimbat și toată arhiva de jos.

STANCU OLTEA: (Râde)

ZGÎMBĂU SILVIA: Bă! 300 de bibliorafturi e enorm.

STANCU OLTEA: Too much!

ZGÎMBĂU SILVIA: Alonjele e de râsu a plânsu. Adică...Nu! Alonjele.Ja fiecare pagină. Tu -ți dai seama? La fiecare pagină înseamnă două milioane cinci sute de pagini. Ce dreacului! Deci, două milioane cinci sute de coli să am ca să pun toate alonjele astea.

STANCU OLTEA: Vai de capul meu! O să vreau și eu să mă uit pe stocuri. Doamna Nicoleta se ocupă de stocuri și nu atenționează nimic. Doar ce nu e dat în folosință la...(neinteligibil).

ZGÎMBĂU SILVIA: Adică...Bă! Hai să facem...eu na-m nicio problemă. Deci, facem ce trebuie făcut. Dar, s-o faci cum trebuie făcut.

Sursă: Referat DNA