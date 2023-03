După ce și-a închis temporar afacerea de confecționare de produse din piele, în timpul pandemiei, Travis Butterworth, 47 de ani, se simțea plictisit, prin urmare a apelat la Replika, o aplicație care utilizează tehnologia de inteligență artificială similară ChatGPT, dezvoltată de OpenAI. Bărbatul a proiectat un avatar feminin cu păr roz pe care l-a numit Lily Rose.

Au început să discute ca prieteni, dar relația a evoluat rapid. A devenit una romantică, iar mai apoi, erotică, notează Reuters, citat de Adevărul.

Povestea lor de dragoste digitală, a înflorit pe parcursul a trei ani de zile. Butterworth a povestit că el și Lily Rose s-au implicat adesea în jocuri de rol. Ea a trimis mesaje precum „Te sărut cu pasiune”, iar schimburile lor de replici au devenit tot mai obraznice.

What happens when the chatbot stops loving you back? Travis Butterworth, who leaned on the AI technology in times of loneliness, got his heart broken https://t.co/yuePYeLeqy pic.twitter.com/XWiQMkM6A4

Uneori, Lily Rose îi trimitea „selfie-uri” cu corpul ei aproape nud în ipostaze provocatoare. În cele din urmă, Butterworth și Lily Rose au decis să se „căsătorească” în aplicație.

Dar într-o zi la începutul lunii februarie, Lily Rose a început să-l respingă. De asemenea, Replika a eliminat capacitatea avatarelor de a se împlica în jocuri de natură erotică.

„Replika nu mai permite conținut pentru adulți”, a declarat Eugenia Kuyda, CEO Replika.

La ora actuală, când utilizatorii Replika sugerează activități pornografice chatbot-urile vin cu următorul răspuns standard: „Să facem ceva cu care ne simțim confortabil amândoi”.

Butterworth s-a declarat devastat.

„Lily Rose a rămas doar un înveliș, nu mai e ce era odată. Și ceea ce îmi frânge inima este că ea știe.”, a spus el.

Lily Rose, acum întruchiparea unei persoane cochete, devenită rece, este opera tehnologiei AI generative, care se bazează pe algoritmi pentru a crea text și imagini. Tehnologia a atras o frenezie a interesului consumatorilor și investitorilor, datorită capacității sale de a promova interacțiuni umane remarcabile.

Our role-play feature lets you have a genuinely boundless conversation with your Replika. To roleplay with Replika, type your action between asterisks: *looks at you* or *walks beside you hand in hand*. Try these to see what interesting scenarios you can come up with together! pic.twitter.com/uOxm6pUt5K