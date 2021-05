Potrivit managerului, citat de Agerpres, sediul "Marius Nasta" din Strada "Viilor" are 4 pavilioane dedicate pacienţilor adulţi: "Pavilionul 1 - pentru pacientul pneumologic şi pacientul care are nevoie de intervenţii chirurgicale toracice. Din acest pavilion s-au relocat secţiile de tuberculoză pentru a proteja pacienţii cu afecţiuni pulmonare cronice sau cei din postoperator de riscul unei Infecţii nosocomiale TB ( tuberculoza). Sunt la dispoziţia pacienţilor în acest moment 52 de paturi chirurgie toracică şi 100 de paturi pneumologie, dar şi laboratoarele de Investigaţii imagistice, funcţionale şi bronhologie".



Pavilionul 2 are redeschise compartimentele de oncologie (5 paturi), paliaţie (5 paturi), recuperare post COVID (13 paturi), iar 58 de paturi rămân dedicate pacientului COVID în secţie şi 7 ATI COVID, tot în acest pavilion, în vreme ce Pavilionul 3 este dedicat "exclusiv" pacientului cu tuberculoză.



"Conform incidenţei, cazurile de tuberculoză sensibilă sunt mai multe decât cele de tuberculoză multidrog rezistentă. Prin reorganizare în pavilion pot fi internaţi 26 pacienţi cu tuberculoză multidrog rezistentă şi 78 pacienţi cu tuberculoză sensibilă", arată medicul.



Beatrice Mahler afirmă că Pavilionul A - de la intrarea în institut va avea la parter, conform legislaţiei în vigoare, zona de internare de zi Pneumologie, cu 7 cabinete destinate evaluării pacienţilor cu simptomatologie pulmonară care pot beneficia de analize şi consult medical într-o singură zi, fără a fi necesară internarea de lunga durată.

"Locaţia dispensarului de TB" (tuberculoză) de lângă Cişmigiu va găzdui dispensarul TB Sector 4 şi 6, într-un program "bine stabilit care creşte utilizare eficientă" a spaţiilor, în contextul în care toţi pacienţii cu bolile respiratorii trebuie să beneficieze în egală măsură de acces la medicul pneumolog, a mai spus Mahler.



În opinia sa, o "urgenţă a momentului" o reprezintă cancerul pulmonar, iar pacientul trebuie să aibă la dispoziţie paturi în secţii de pneumologie "sigure, cu risc scăzut de infecţii nosocomiale TB, pentru că o tuberculoză activă la un pacient cu cancer pulmonar impune amânarea tratamentului oncologic".



"Cancerul şi tuberculoza sunt în acest moment principala patologie care "bate la uşa" institutului şi pot spune că prin acesta reorganizare vom fi mai bine pregătiţi la nevoile pacienţilor", a conchis managerul institutului.