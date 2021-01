Incidente în noaptea de Revelion. Ambulanța, solicitată de peste 1.700 de persoane

Românii au petrecut anul acesta un Revelion atipic, marcat de restricțiile impuse pentru limitarea pandemiei de coronbavirus.

Potrivit autorităților, 1738 de persoane au solicitat ambulanta in noaptea dintre ani, fie la domiciliu, fie la locul unde se aflau pentru a petrece Revelionul.

In 757 dintre cazuri a fost vorba de o urgenta majora, mai exact una de cod rosu sau galben.

La 47 de persoane le-a fost acordat ajutor medical la fata locului.

Autoritatile spun ca vorbim despre o crestere a apelurilor la Ambulanta comparativ cu anii trecuti.

A dost un Revelion cu adevarat atipic pentru ca nimeni nu a avut voie sa iasa pe strada dupa ora 23:00. Amenzile in caz de nerespecatre a legii nu sunt deloc de neluat in seama. Aceste pleaca de la 500 de lei si pot ajunge chiar si pana la 2.500 de lei, in cazul persoanelor fizice.