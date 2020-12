Incident rutier neobișnuit în capitala Regatului Unit. Un vehicul a lovit mai mulți pietoni în nordul Londrei

Incidentul a avut loc vineri în zona Stamford Hill (Hackney), în nordul Londrei. Un autoturism a lovit un grup de pietoni, conform postului Sky News şi publicaţiei The Evening Standard. Poliţia a anunţat că cinci persoane au fost rănite în incident. Totuși, autorităţile au anunţat că incidentul nu este considerat act terorist.

"Poliţia şi Serviciul de ambulanţă au intervenit la o coliziune produsă în zona Stamford Hill. Un autoturism a urcat pe trotuar şi a lovit mai mulţi pietoni", a transmis Poliţia londoneză, conform cotidianului The Sun.

Autorităţile încearcă să stabilească circumstanţele producerii incidentului rutier.

#Hackney

BREAKING: A number of pedestrians have been injured after a car mounted the pavement and collided into them on #StamfordHill, N16.



Their conditions are currently unknown.



Met Police say at this early stage the incident is not being treated as terror-related.



1/2 pic.twitter.com/CWOv6uHieS