Un calator ar fi fortat usile trenului care stationa la Unirii 2, motiv pentru acre usile nu au mai putut fi inchise.

Oamenii au asteptat minute in sir pe peron pana la remedierea problemei.

"In jurul orei 8:35 la Piata Unirii 2, intr-un tren cu directia Pipera, un calator a fortat o usa a trenului, aceasta nemaiputand fi inchisa.

Pentru siguranta calatorilor, mecanicul a debarcat trenul si l-a retras in depou pentru remediere. Calatorii au fost preluati in scurt timp cu urmatorul tren sosit la peron. De asemenea, in statie au fost facute anunturi cu privire la situatia prezentata", au anuntat reprezentantii companiei.

In prezent, in zona se circula normal.

Incidentul vinde dupa ce recent un metrou a plecat din statie avand usile deschise.