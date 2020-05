Încep audierile în dosarul dezastrului de la Spitalul Județean Suceava. CE infracțiuni au fost comise

Pe lista celor care au ajuns sau pot ajunge in fata anchetatorilor sunt cei care au condus spitalul inainte de debutul epidemiei, dar si in timpul acesteia. Este vorba despre teste facute pe pile in randul unor oameni importanti, in vreme ce medicii ar fi umblat prin spital fara sa stie ca sunt infectati si ar fi infectat si alte persoane.

In media locala au circulat niste liste pe care ar fi fost trecute numele persoanelor care aveau prioritate la teste, prin care s-ar fi aflat si președintele Consiliului Județean Suceava, liberalul Gheorghe Flutur.

"Sunt posibile infractiuni de coruptie, dar si infractiuni care vizeaza viata unei persoane. (...) Ar fi trebuit sa fie o plafonare astfel incat toata lumea sa beneficieze de teste. (...) Persoanele care au beneficiat de teste inainte personalului din linia intai ar putea sa fie acuzate de complicitate. Toate aceste infracțiuni trebuie însă să fie probate", a afirmat avocatul Anatol Burlacioc, intr-o interventie telefonica la Realitatea Plus.

In acest moment, anchetatorii au inceput urmarirea penala in rem, fara sa se faca referire la nume din dosar.