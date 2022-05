La depozitul de petrol din Makiivka 4 cisterne cu produse petroliere de câte 5.000 de tone fiecare sunt în flăcări.

At the oil depot in occupied #Makiivka (controlled by the so-called "#Donetsk People's Republic"), 4 tanks with petroleum products of 5,000 tons each are on fire. pic.twitter.com/hS3HJmdAQD